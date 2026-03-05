Arriva una prima svolta nel caso dell’imprenditore Aurelio Valiante che a giugno dello scorso anno, vittima di un furto, sparò e uccise uno dei ladri, e ne ferì un altro, che erano entrati nella sua abitazione a Foria di Centola.

Per il 59enne è stata chiesta l’archiviazione sia per l’ipotesi di omicidio sia per quella di tentato omicidio, per le quali si dovrà poi pronunciare il giudice, mentre è stata riconosciuta la legittima difesa, ritenendo che abbia agito per difendersi dal conflitto a fuoco nato durante il furto. Resta invece separato il procedimento per l’occultamento di cadavere.

Al contempo il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Vallo della Lucania Domenico Valerio Ragucci, al termine del rito abbreviato, ha condannato l’altro albanese coinvolto e sopravvissuto al conflitto a fuoco alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di 2.200 euro. L’uomo resta nel carcere di Poggioreale, a Napoli.

Ricordiamo, infine, che nel furto era coinvolta anche una terza persona che subito dopo i fatti ha fatto perdere le proprie tracce.

