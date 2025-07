E’ stata effettuata all’ospedale di Vallo della Lucania l’autopsia sulla salma di Rivaldo Rusi, il 26enne albanese che ha perso la vita dopo essere stato sparato dal proprietario di una villa a Foria di Centola nella serata del 22 giugno.

Il giovane era entrato nell’abitazione di un imprenditore 58enne insieme ad altri due complici connazionali. Il proprietario di casa, uditi dei rumori, ha imbracciato il fucile regolarmente detenuto ed è sceso al piano inferiore trovandosi i tre davanti. A quel punto ha esploso dei colpi e il 26enne è rimasto ucciso, un altro complice gravemente ferito e un terzo albanese è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato.

Secondo quanto confessato dal 58enne, in seguito alla sparatoria lui stesso avrebbe occultato il cadavere di Rusi in un contenitore di plastica utilizzato per conservare il vino a San Severino di Centola.

L’esame autoptico odierno, disposto dalla Procura di Vallo della Lucania, è stato effettuato dal medico legale Francesco Lombardo. I risultati, una volta depositati, serviranno a chiarire meglio la dinamica dell’accaduto e a fare luce sui colpi che si sono rivelati letali per Rusi. Presenti sul posto anche la moglie della vittima e alcuni familiari, albanesi residenti nel casertano. La salma è stata liberata.

Proseguono nel frattempo le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri e dei militari del SIS di Salerno che nei giorni scorsi hanno effettuato i rilievi di rito nella villa di Foria.

L’imprenditore al momento è iscritto nel registro degli indagati insieme a suo fratello, che presumibilmente lo avrebbe aiutato nell’occultamento del 26enne morto. Indagato anche l’albanese rimasto ferito che si trova ancora ricoverato al Cardarelli di Napoli.

