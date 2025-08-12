Gli agenti della Municipale e le Guardie Ambientali hanno intensificato i controlli sulla spiaggia di Eboli al fine di salvaguardare il territorio e l’incolumità dei cittadini.

La Polizia Locale ha sanzionato un lido per aver sparato fuochi pirotecnici senza autorizzazione durante la notte di San Lorenzo, nonostante il divieto del Comune.

In questo periodo di calura estiva qualsiasi scintilla può provocare un incendio perciò le verifiche sul territorio sono serrate.