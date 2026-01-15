Spaghetti alla chitarra, come prepararli con broccoli, alici e pangrattato. La ricetta de “I Sapori del Vallo”
Formato tipico dell’Abruzzo, gli spaghetti alla chitarra fanno parte dei formati più apprezzati del pastificio “I Sapori del Vallo” di Sassano.
Caratterizzati da una sezione quadrata, stretta e leggermente spessa, ottenuta tramite la particolare tecnica della “chitarra”, uno strumento che taglia l’impasto con fili di metallo, vengono realizzati con semola di grano duro selezionata e offrono una consistenza corposa e una tenuta di cottura eccellente, perfetta per sughi ricchi e strutturati.
La loro superficie leggermente ruvida cattura e trattiene bene i condimenti, rendendo ogni boccone equilibrato e gustoso. Questa pasta rappresenta un’interpretazione autentica della tradizione culinaria italiana, ideale per piatti conviviali e ricette familiari tramandate nel tempo.
Tutti i formati di pasta de “I Sapori del Vallo” nascono esclusivamente da semole selezionate di altissima qualità e da processi di lavorazione che preservano gusto, colore e profumo tipici della pasta fresca preparata secondo tradizione. L’azienda dedica grande attenzione alla scelta degli ingredienti e al controllo di ogni fase produttiva, mantenendo vive le tecniche artigianali che donano carattere e autenticità al prodotto finale. In ogni confezione si ritrova la ricchezza delle ricette antiche, tramandate nel tempo, e un rispetto profondo per la cultura gastronomica del territorio cilentano.
Il pastificio di Sassano consiglia alcuni condimenti che ben si sposano con gli spaghetti alla chitarra: sugo di agnello e rosmarino, salsa di pomodoro con polpettine, funghi porcini e pancetta, pomodorini, basilico e ricotta salata, crema di peperoni e mandorle.
Data la stagionalità, gli spaghetti si sposano bene anche con una ricetta gustosa che prevede l’abbinamento di broccoli, alici e pangrattato tostato.
Ingredienti per 4 persone: spaghetti alla chitarra, 400 g di broccoli, 200 g di alici fresche, 1 cipolla rossa, 2 spicchi d’aglio, 1/2 peperoncino rosso, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di pangrattato tostato, sale e pepe nero, pecorino romano (opzionale)
Lavare i broccoli e tagliarli, poi sbollentarli in acqua salata per 5-7 minuti, scolarli e metterli da parte. Pulire le alici e tagliarle a pezzetti. Metterle da parte.
Tritare la cipolla rossa e l’aglio. Scaldare l’olio extravergine di oliva in una padella e soffriggere la cipolla e l’aglio fino a quando non sono teneri. Aggiungere le alici e il peperoncino rosso nella padella e cuocere per 2-3 minuti, fino a quando le alici non sono cotte. Aggiungere i broccoli cotti nella padella e mescolare bene con le alici e il soffritto.
Tostare il pangrattato in una padella con un po’ di olio extravergine di oliva fino a quando non è croccante e dorato.
Cuocere gli spaghetti alla chitarra in acqua salata fino a quando non sono al dente. Aggiungere gli spaghetti cotti nella padella con i broccoli e le alici. Mescolare bene e aggiungere il pangrattato tostato.
Servire gli spaghetti alla chitarra con broccoli, alici e pane tostato, guarniti con pecorino romano (se desiderato).
Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676. CLICCA QUI per consultare il sito e scoprire tutti i formati.
