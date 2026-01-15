Formato tipico dell’Abruzzo, gli spaghetti alla chitarra fanno parte dei formati più apprezzati del pastificio “I Sapori del Vallo” di Sassano.

Caratterizzati da una sezione quadrata, stretta e leggermente spessa, ottenuta tramite la particolare tecnica della “chitarra”, uno strumento che taglia l’impasto con fili di metallo, vengono realizzati con semola di grano duro selezionata e offrono una consistenza corposa e una tenuta di cottura eccellente, perfetta per sughi ricchi e strutturati.

La loro superficie leggermente ruvida cattura e trattiene bene i condimenti, rendendo ogni boccone equilibrato e gustoso. Questa pasta rappresenta un’interpretazione autentica della tradizione culinaria italiana, ideale per piatti conviviali e ricette familiari tramandate nel tempo.

Tutti i formati di pasta de “I Sapori del Vallo” nascono esclusivamente da semole selezionate di altissima qualità e da processi di lavorazione che preservano gusto, colore e profumo tipici della pasta fresca preparata secondo tradizione. L’azienda dedica grande attenzione alla scelta degli ingredienti e al controllo di ogni fase produttiva, mantenendo vive le tecniche artigianali che donano carattere e autenticità al prodotto finale. In ogni confezione si ritrova la ricchezza delle ricette antiche, tramandate nel tempo, e un rispetto profondo per la cultura gastronomica del territorio cilentano.

Il pastificio di Sassano consiglia alcuni condimenti che ben si sposano con gli spaghetti alla chitarra: sugo di agnello e rosmarino, salsa di pomodoro con polpettine, funghi porcini e pancetta, pomodorini, basilico e ricotta salata, crema di peperoni e mandorle.

Data la stagionalità, gli spaghetti si sposano bene anche con una ricetta gustosa che prevede l’abbinamento di broccoli, alici e pangrattato tostato.

Ingredienti per 4 persone: spaghetti alla chitarra, 400 g di broccoli, 200 g di alici fresche, 1 cipolla rossa, 2 spicchi d’aglio, 1/2 peperoncino rosso, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di pangrattato tostato, sale e pepe nero, pecorino romano (opzionale)

Lavare i broccoli e tagliarli, poi sbollentarli in acqua salata per 5-7 minuti, scolarli e metterli da parte. Pulire le alici e tagliarle a pezzetti. Metterle da parte.

Tritare la cipolla rossa e l’aglio. Scaldare l’olio extravergine di oliva in una padella e soffriggere la cipolla e l’aglio fino a quando non sono teneri. Aggiungere le alici e il peperoncino rosso nella padella e cuocere per 2-3 minuti, fino a quando le alici non sono cotte. Aggiungere i broccoli cotti nella padella e mescolare bene con le alici e il soffritto.

Tostare il pangrattato in una padella con un po’ di olio extravergine di oliva fino a quando non è croccante e dorato.

Cuocere gli spaghetti alla chitarra in acqua salata fino a quando non sono al dente. Aggiungere gli spaghetti cotti nella padella con i broccoli e le alici. Mescolare bene e aggiungere il pangrattato tostato.

Servire gli spaghetti alla chitarra con broccoli, alici e pane tostato, guarniti con pecorino romano (se desiderato).

