Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti nel centro abitato di Potenza i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 66enne del posto, sorpreso in flagranza di reato.

Nei pressi di Piazza Don Pinuccio Lattuchella i militari hanno notato un uomo che tentava di dileguarsi alla vista della pattuglia dell’Arma. Una volta fermato e trovato in possesso di una dose di hashish sono stati effettuati ulteriori accertamenti nell’abitazione dove era stata ceduta la droga.

La perquisizione domiciliare ha confermato l’ipotesi investigativa: all’interno dell’appartamento sono stati trovati circa 100 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per i successivi approfondimenti tecnici e l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’uomo, per il quale vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, la misura della custodia cautelare in carcere.

L’operazione si inserisce nel quadro dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti a recidere i canali di spaccio nei quartieri della città, garantendo una presenza visibile e costante dell’Arma a tutela della sicurezza dei cittadini.