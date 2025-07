Nei giorni scorsi la Polizia ha arrestato un 48enne di Potenza.

Il 48enne dovrà scontare 5 anni e 6 mesi di reclusione per vari reati di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel comune di Potenza nel 2008. Durante i pattugliamenti quotidiani, disposti dal Questore di Potenza, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato l’uomo che è stato condannato in via definitiva.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno.