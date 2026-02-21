Operazione dei Carabinieri questa mattina in centro a Potenza.

I militari dell’Arma tramite mirati controlli hanno arrestato 3 stranieri per spaccio di droga.

I pusher hanno provato a disfarsi della sostanza, eroina e cocaina, ma grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile recuperarla in un pozzetto e porla così sotto sequestro.

Proseguono intanto le indagini da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.