Spaccio di droga a Potenza. Arrestati 3 stranieri, eroina e cocaina recuperate in un pozzetto
Operazione dei Carabinieri questa mattina in centro a Potenza.
I militari dell’Arma tramite mirati controlli hanno arrestato 3 stranieri per spaccio di droga.
I pusher hanno provato a disfarsi della sostanza, eroina e cocaina, ma grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile recuperarla in un pozzetto e porla così sotto sequestro.
Proseguono intanto le indagini da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.