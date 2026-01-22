Arrivano le prime condanne per i pusher che spacciavano davanti al Liceo a Eboli.

Come si legge su “La Città”, ad un anno dall’operazione svolta dai Carabinieri che aveva portato al loro arresto, tre dei responsabili hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Il Gip ha pronunciato per loro sentenze con pene inferiori a quelle richieste dal pubblico ministero.

Ad avere la pena più pesante è stato l’indagato ritenuto responsabile dei principali riferimenti del gruppo, che dovrà scontare 4 anni e 3 mesi di reclusione. 3 anni e 11 mesi per un complice e 10 mesi e 20 giorni per l’altro.

Il giudice ha tenuto conto per due dei pusher degli elementi attenuanti, tra cui il fatto che risultano avere un’occupazione lavorativa stabile e figli piccoli a carico, oltre al pentimento per la condotta avuta.

Uno degli indagati ha scelto infine il patteggiamento, mentre altri seguiranno il processo ordinario.