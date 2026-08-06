Prosegue l’attività di controllo del Nucleo Operativo Sicurezza (N.O.S.) della Polizia Municipale di Salerno. Nel corso di un sopralluogo, unitamente a personale del nucleo Viabilità ed eseguito con il supporto della ASL, è stato accertato un grave caso di sovraffollamento abitativo all’interno di un immobile nel centro storico.

All’interno dell’abitazione sono state identificate 15 persone regolarmente presenti sul territorio nazionale, a fronte di una sistemazione predisposta con 24 posti letto. Gli accertamenti hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza, tra cui impianti elettrici non a norma, presenza di bombole di GPL in ambienti interni, vie di fuga ostruite e condizioni incompatibili con i requisiti minimi di abitabilità.

L’ASL ha espresso parere di inidoneità dell’immobile all’uso abitativo. Il Nos ha trasmesso gli atti alle Autorità competenti, proponendo l’adozione dei provvedimenti necessari, compreso lo sgombero dell’immobile e le valutazioni di natura amministrativa e penale nei confronti dei responsabili.

Il N.O.S. ha quindi notificato al proprietario una diffida con intimazione al ripristino delle condizioni di sicurezza e agli occupanti l’ordine di sgombero immediato dell’immobile, riservandosi l’adozione di ulteriori provvedimenti in caso di inottemperanza.