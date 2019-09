Sostenibilità ambientale. Marzia Manilia, consigliere di Montesano, presente all’Assemblea ANCI di Olbia

Sono stati circa 300 gli amministratori under 35 presenti alla X Assemblea ANCI (Assemblea Nazionale Comuni Italiani) Giovani che si è tenuta ad Olbia e che ha visto presente anche il Vallo di Diano grazie a Marzia Manilia, consigliere comunale con delega all’Istruzione e alla Tutela Ambientale di Montesano sulla Marcellana. Durante l’Assemblea dal titolo “Manteniamo le promesse” è stato firmato il “Manifesto dei giovani amministratori per un’Italia sostenibile”.

Si tratta di un documento che affronta la sostenibilità energetica, l’ambiente, i cambiamenti climatici. In esso, inoltre, sono stati sottoscritti 10 impegni che i giovani amministratori realizzeranno concretamente sul territorio come la promozione del plastic free, la gestione del verde pubblico, il miglioramento della rete idrica e di depurazione per la tutela dell’acqua e la mobilità sostenibile. Si tratta di un tema particolarmente caro al Comune termale che da anni porta avanti battaglie legate alla tutela ambientale.

“Non è un caso se il Comune di Montesano sulla Marcellana sia stato ad Olbia date le numerose battaglie per garantire l’integrità del nostro territorio – dichiara Manilia – Un’esperienza di crescita e formazione e perché no, un momento di orgoglio quello di poter rappresentare la mia terra in un’assemblea così importante. Sono questi gli appuntamenti a cui non possiamo più mancare. Tutto questo si concretizza grazie e soprattutto alla lungimiranza di un’Amministrazione e del Sindaco che pone sempre al centro di ogni azione amministrativa la difesa e la crescita del proprio territorio. È doveroso da parte mia ringraziarli per la fiducia che in me hanno riposto. La mia posizione in Commissione Anci ‘politiche ambientali, territorio e protezione civile/energia e rifiuti’ inizia a prendere forma”.

Marzia Manilia è stata nominata nei mesi scorsi componente della Commissione nazionale dell’ANCI sulle Politiche ambientali e territorio al fine di approfondire questioni amministrative e legislative legate al settore in un’ottica di sostenibilità e tutela.

Il consigliere Manilia, in conclusione, rivolge “l’invito a tutte le Amministrazioni ad aderire al format sul sito www.anci.it”.

– Claudia Monaco –