Con il taglio dei capiarea in Comune, da sei a due, a Vietri di Potenza oltre 24mila euro sono stati destinati a 33 persone dei tanti nuclei familiari bisognosi di aiuto. È il risultato di “Vietri Comunità Solidale“, progetto messo in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano, che intende aiutare le persone bisognose, che si sottopongono a cure mediche gravose o che vivono in uno stato di disagio.

Una sorta di iniziativa di “giustiziasociale”, finanziata con le somme liberate grazie alla riorganizzazione dei servizi e delle aree dell’Ente. Le somme sono state ripartite in due categorie: contributi straordinari (per i cittadini con situazioni gravi legate alla salute e patologie gravi), e contributi economici (a favore di cittadini che versano in stato di grave bisogno accertato o siano a rischio sociale, emarginati o non autonomi).

Per i casi straordinari sono 11 gli aiuti erogati, per un totale di 15.600 euro, per gli altri casi sono 22, per un totale di 8490 euro. Che sommato fanno 24mila euro circa, il risparmio di un anno per il taglio dei capiarea.

Tra gli interventi economici, alcuni casi riguardano anche l’allacciamento di utenze in abitazioni e sanificazione dei luoghi. Invece, per i beneficiari del contributo economico, c’è anche la possibilità di svolgere le attività di pubblica utilità, da parte di un componente della famiglia, per la durata di un mese, rapportando le ore lavorative all’importo del contributo erogato. Ovviamente questa possibilità è da valutare con l’Ente.

Il progetto, lo scorso dicembre, ha ricevuto il premio nazionale “100 mete d’Italia” a Roma, distinguendosi per la sua importante finalità.

– Claudio Buono –