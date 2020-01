Sostegno antiviolenza. Domani all’ospedale di Sapri un incontro dedicato alle donne con disabilità

Il Centro Antiviolenza Iris di Sapri nell’ambito del progetto S.A.R.A. -Sostegno Antiviolenza Rete Attiva, domani, venerdì 31 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12 ha organizzato presso l’aula magna dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, un focus group che coinvolge donne con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, finalizzato alla prevenzione sulla violenza di genere.

Dall’esperienza di Differenza Donna è emerso che le donne con disabilità non accedono ai centri antiviolenza per il mancato riconoscimento della violenza e delle discriminazioni di genere subìte. Per questo motivo, molto spesso, la donna con disabilità rimane in una situazione di rischio o di violenza perché non la riconosce o perché non conosce i servizi che potrebbero supportarla. Gli uomini violenti colpiscono proprio queste donne perché comprendono che saranno meno credute dagli altri.

Tra gli obiettivi di questi incontri viene sottolineata la promozione della consapevolezza delle donne con disabilità rispetto alla violenza, l’evidenza dell’impatto negativo che la violenza di genere ha su di esse, l’importanza per le donne con disabilità di uscire da un isolamento politico culturale, il coinvolgimento delle donne nel fondamentale processo di auto consapevolezza ed empowerment, l’eliminazione delle barriere fisiche, comunicative, comportamentali che ostacolano l’accesso alle donne disabili nei processi di cambiamento individuali e sociali.

– Claudia Monaco –