Sostegno all’artigianato e al commercio. Dalla Regione Campania 30 milioni di euro alle imprese

Trenta milioni di euro per le imprese dell’artigianato e del commercio e per la riqualificazione delle aree mercatali. E’ quanto stabilito dalla Giunta della Regione Campania per favorire la crescita del tessuto imprenditoriale campano che risente della scarsa capacità delle piccole e piccolissime imprese di investire ed innovarsi.

In particolare, sono stati programmati 10 milioni di euro per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo e prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione, 10 milioni di euro per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio per accrescere la competitività delle imprese attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale.

Altri 5 milioni di euro sono stati stanziati per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dotazioni strumentali e 5 milioni di euro sono in programma per contributi ai Comuni per riqualificare le Aree Mercatali.

“Abbiamo messo in campo, per iniziativa del Presidente De Luca, ulteriori forme di agevolazione e di supporto alle imprese per rispondere alle esigenze evidenziate dalle organizzazioni di categoria che sono state consultate in fase di confronto preliminare” spiega l’assessore alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica, Antonio Marchiello.

– Chiara Di Miele –