Sostegno alla genitorialità. E’ possibile attivare il voucher per i secondogeniti nati nel 2026
Sul portale del cittadino Sinfonia, nella sezione “voucher nuovi nati secondogeniti“, è possibile attivare l’assegno unico per i secondogeniti nati nel 2026, secondo le consuete modalità.
Il voucher, del valore di 600 euro, è spendibile per l’acquisto di beni e servizi per il neonato.
Inoltre, attraverso la piattaforma, sono disponibili gli ulteriori servizi offerti dagli Enti del Terzo Settore, selezionati nell’ambito della misura “Genitori si diventa”, in favore dell’intero nucleo familiare: supporto psicologico, supporto allo studio, babysitteraggio, campi estivi, orientamento al lavoro, ecc.
Maggiori informazioni al link Genitori si diventa [https://fse.regione.campania.it/genitori-si-diventa-pagina/].
Le imprese possono, inoltre, continuare a presentare manifestazioni di interesse, attraverso la piattaforma https://sinfonia-serviziterritoriali.soresa.it, per essere inserite nell’elenco di operatori economici convenzionati presso i quali i genitori beneficiari potranno utilizzare il voucher.