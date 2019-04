Sostegno alla disabilità. In Basilicata buoni servizio per garantire assistenza a domicilio

E’ stata approvata in Basilicata la misura di sostegno per coloro che vivono in condizioni di disabilità grave e in situazioni di fragilità economica. L’avviso pubblico, adottato dalla Giunta regionale, prevede la concessione di buoni servizio per garantire un’adeguata assistenza a domicilio delle persone in possesso dei requisiti, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali.

Finalità fondamentale è l’abbattimento delle barriere che ostacolano l’integrazione e il pieno esercizio dei diritti della persona oltre al miglioramento di accesso ai servizi, quali obiettivi focali delle politiche sociali e socio-assistenziali della nostra regione. I buoni servizio rappresentano un’azione di supporto alle persone con disabilità grave, nella forma di trasferimenti monetari dell’importo massimo di 3.600 euro, calcolati sulla base dell’Isee del nucleo familiare del richiedente che non potrà superare i 25mila euro, per l’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliare.

Tra le possibilità previste nell’Avviso pubblico vi è il ricorso a soggetti privati e qualificati nell’erogazione delle prestazioni, mediante contratti di lavoro con assistenti familiari, non legati da vincoli di parentela.

Per accedere a questo programma, le persone interessate non dovranno essere destinatarie di altri benefici economici, come assegni di cura per la non autosufficienza, per la sclerosi laterale amiotrofica, per stati vegetativi o altre forme di contributi per la disabilità.

Le domande per la concessione dei buoni servizio dovranno essere compilate esclusivamente online, accedendo alla sezione “Avvisi e bandi” del portale istituzionale della Regione Basilicata.

