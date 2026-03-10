Sabato 14 e domenica 15 marzo i volontari di Dynamo Camp saranno in oltre 100 piazze italiane per vendere i Biscotti di Felicità.

Si tratta di una grande campagna di solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la partecipazione gratuita di famiglie con bambini con patologie gravi o croniche ai programmi di Dynamo Camp.

I volontari saranno presenti anche a Salerno in Piazza San Francesco nei giorni 14 e 15 marzo dalle ore 9 alle 19.

“Sosteniamo il diritto alla felicità dei bambini affetti da patologie gravi o croniche. A Dynamo Camp i bambini malati sono semplicemente bambini, la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria” fanno sapere i volontari.