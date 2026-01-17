Giuseppe Adinolfi, 38enne di Salerno scomparso nei giorni scorsi, è stato ritrovato e sta bene.

A darne notizia è la famiglia con un messaggio semplice e diretto affidato ai social.

Giuseppe era scomparso la mattina del 13 gennaio provocando apprensione tra i suoi cari.

I familiari, non avendo più sue notizie, avevano diffuso la sua foto e chiesto aiuto anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Oggi, finalmente, la buona notizia: il ritrovamento e la conferma delle buone condizioni.

