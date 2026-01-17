Sospiro di sollievo a Salerno. Ritrovato il 38enne Giuseppe Adinolfi, scomparso nei giorni scorsi
Giuseppe Adinolfi, 38enne di Salerno scomparso nei giorni scorsi, è stato ritrovato e sta bene.
A darne notizia è la famiglia con un messaggio semplice e diretto affidato ai social.
Giuseppe era scomparso la mattina del 13 gennaio provocando apprensione tra i suoi cari.
I familiari, non avendo più sue notizie, avevano diffuso la sua foto e chiesto aiuto anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”.
Oggi, finalmente, la buona notizia: il ritrovamento e la conferma delle buone condizioni.
