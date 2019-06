Sospensione della convezione dell’Asl con la Croce Azzurra. Il Comune di Agropoli garantisce 4 ambulanze

In seguito alla vicenda di Capaccio Paestum legata al corteo delle ambulanze e che ha portato l’Asl Salerno alla sospensione della convenzione con Croce Azzurra, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha assunto informazioni presso l’Azienda sanitaria in merito al servizio.

“Sul territorio comunale, con base presso l’ospedale di Agropoli – chiarisce Coppola – erano operative complessivamente quattro ambulanze, due della Croce Bianca e due della Croce Azzurra. Nel primo caso si tratta di un’ambulanza con infermiere e un’altra medicalizzata (con medico a bordo). Per quanto riguarda i due mezzi oggetto di sospensione da parte dell’Asl Salerno erano presenti una rianimativa e un’altra che effettuava il trasporto dei pazienti dal presidio ospedaliero di Agropoli a quello di Vallo della Lucania”.

La rianimativa, come spiegato, “è stata sostituita con una omologa di Salerno mentre quella per il trasporto pazienti da una in servizio presso l’ospedale di Vallo della Lucania”.

“Le ambulanze operative sul territorio di Agropoli – chiarisce il sindaco Coppola – erano e restano quattro. Si attende il ripristino completo del servizio nelle prossime ore. Nel contempo si sta insistendo alla fine del potenziamento del presidio ospedaliero di Agropoli”.

Claudia Monaco

