Sorpreso sul lungomare di Salerno con la droga negli slip e il permesso di soggiorno scaduto. Arrestato

Spacciatore in manette a Salerno dopo essere stato fermato sul lungomare con 35 grammi di hashish già confezionato in dosi pronte per essere cedute.

L’uomo aveva addosso ulteriori 16 grammi di marijuana occultati all’interno degli slip unitamente a 250 euro in contanti.

Lo spacciatore era formalmente residente in un centro d’accoglienza di Eboli già da diversi anni ed era in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, ritirato dai militari.

Su disposizione del G.I.P. l’uomo è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno e condotto presso il carcere di Fuorni.

– Claudia Monaco –