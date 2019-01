Sorpreso mentre tenta un furto in un appartamento a Potenza. Arrestato 41enne

Nel corso di servizi di controllo del territorio, intensificati su disposizione del Questore di Potenza, e alla luce della recrudescenza del fenomeno dei furti in appartamento nelle ultime settimane, gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato, supportati dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno arrestato P.F., 41enne originario di Avigliano, responsabile del tentativo di furto in un’abitazione della centralissima via Mazzini.

L’uomo è stato sorpreso lungo la tromba delle scale mentre cercava di dileguarsi ed è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso con i quali poco prima aveva tentato di aprire la porta di un’abitazione dello stabile.

Dopo le formalità di rito è stato condotto ai domiciliari nella sua abitazione a disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Potenza.

– Chiara Di Miele –