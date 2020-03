Sorpreso dalla Polizia Municipale in un’abitazione di Santa Marina senza valide ragioni. Denunciato

Ai fini del contenimento dei contagi da Covid-19, continuano i controlli delle Forze dell’Ordine.

Nello specifico, a Santa Marina è stato denunciato un uomo residente a Sapri dopo un controllo della Polizia Municipale.

“Si tratta di un fatto di una gravità inaudita – ha dichiarato il Sindaco Di Santa Marina Giovanni Fortunato – il soggetto in questione non solo ha messo in pericolo la pubblica incolumità e violato le disposizioni messe in campo per il contenimento dei contagi da Covid-19, ma ha violato anche la legge effettuando spostamenti non consentiti e che gli erano stati puntualmente negati dai controlli effettuati dagli agenti municipali di Santa Marina”.

“Il protagonista di questa spiacevole vicenda – spiega – già più volte denunciato per minacce a pubblico ufficiale, ha avuto anche l’ardire di denunciare alla magistratura persone che svolgevano il proprio dovere”.

