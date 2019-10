Sorpreso dai Forestali a catturare illecitamente cardellini a Battipaglia. Denunciato

I militari della Stazione Carabinieri Forestali di Foce Sele, nell’ambito di servizi di controllo caccia e tutela della fauna selvatica, con l’ausilio di guardie giurate volontarie dell’associazione E.N.P.A., hanno scoperto ed interrotto in località Fasanara a Battipaglia, un’attività illecita di cattura di cardellini esercitata con reti da uccellagione.

Sul posto i militari hanno scoperto 9 cardellini (Cardelius carduelis) di cui 5 appena catturati e immediatamente rimessi in libertà. Gli altri 4, utilizzati come richiamo, presentavano i tipici segni della detenzione in cattività e sono stati pertanto sequestrati per il successivo affido ad un centro di recupero. Sequestrati anche gli strumenti e le reti utilizzate per la cattura.

Individuato l’autore, le attività d’indagine sono proseguite presso il suo domicilio dove si sono prontamente recati i nuclei specializzati CITES e N.I.P.A.A.F di Salerno. Giunti sul posto i militari hanno scoperto altri 19 cardellini illecitamente detenuti che sono stati posti sotto sequestro.

Anche questi ultimi esemplari sono stati portati presso il presidio ospedaliero “Frullone” di Napoli per il successivo reinserimento in natura.

Denunciato l’autore per i reati di caccia con mezzi non consentiti, maltrattamento di fauna e ricettazione.

– Claudia Monaco –