Sorpreso dai Carabinieri in auto con l’eroina. Arrestato 52enne di Brienza

I Carabinieri della Stazione di Brienza hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fermato l’uomo alla guida della sua auto lungo la Strada Statale 598. Il 52enne alla vista dei Carabinieri si è dimostrato da subito alquanto agitato. I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento di quest’ultimo, lo hanno perquisito e hanno ritrovato e sequestrato un involucro in cellophane contenente 30 grammi di eroina.

I militari hanno condotto l’uomo presso la sua abitazione, al cui interno sono stati trovati e sequestrati altri quattro involucri in cellophane, contenenti circa 1 grammo di eroina, oltre ad un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento in dosi della droga.

Dopo gli accertamenti di rito il 52enne è stato arrestato.

– Paola Federico –