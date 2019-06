Coltiva una piantagione di marijuana nel terreno vicino casa a Battipaglia. In manette un 60enne

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato M.P., 60enne pregiudicato poiché sorpreso presso la sua abitazione e nel suo terreno a gestire e coltivare una piantagione di marijuana.

Gli agenti, durante una perquisizione, hanno scoperto sei barattoli nascosti in vari posti della sua casa contenenti marijuana per un peso complessivo di 130 grammi.

In uno sgabuzzino è stata ritrovata una busta contenente 2,250 chilogrammi della stessa sostanza, già essiccata e pronta per essere commercializzata.

La perquisizione è stata poi estesa ad un casolare confinante dove ne sono stati scoperti altri 250 grammi.

Inoltre, da un sopralluogo effettuato nel terreno di sua proprietà, sono state individuate 66 piante di canapa indiana.

L’uomo, con numerosi precedenti specifici per reati inerenti gli stupefacenti e per questo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Infatti già l’anno scorso durante un’operazione effettuata dagli agenti del Commissariato di Battipaglia furono scoperti circa 7 chilogrammi di marijuana e una coltivazione di circa 200 piante.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il pregiudicato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Salerno – Fuorni in attesa del giudizio di convalida.

– Claudia Monaco –