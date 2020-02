Sorpreso a spacciare hashish nei pressi della Villa Comunale di Battipaglia. Arrestato pusher marocchino

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, a seguito di una mirata attività antidroga effettuata nei pressi della Villa Comunale nel centro cittadino, luogo di abituale passeggio di famiglie e bambini, hanno notato due cittadini stranieri intenti a confabulare tra loro con fare sospetto.

Nell’occasione, uno dei due, identificato per E.Y.M., 34enne marocchino, ha estratto un involucro dalla tasca del proprio giubbotto consegnandolo a E.H.Z., suo connazionale di 21 anni, ricevendo in cambio una banconota. Gli agenti sono quindi prontamente intervenuti bloccando i due ragazzi. E.Y.M., regolare sul territorio italiano ma senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di hashish, oltre che del denaro appena ricevuto, mentre E.H.Z., anch’egli regolare sul territorio italiano e domiciliato a Battipaglia, aveva addosso l’hashish appena comprato dal pusher.

Il 34enne, con precedenti specifici dello stesso reato, è stato arrestato in flagranza di reato, responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti, e sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura in un comune limitrofo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida dinanzi al GIP del Tribunale di Salerno. Il 21enne invece è stato segnalato alla Prefettura di Salerno come assuntore di sostanze stupefacenti.

– Paola Federico –