Sorpreso a rubare confezioni di birra in un supermercato di Salerno. Arrestato 41enne pluripregiudicato

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno arrestato un pluripregiudicato salernitano in quanto destinatario di un provvedimento di aggravamento di una misura cautelare già in atto per altri reati.

C.A., 41enne, è stato sorpreso dagli agenti a rubare alcune confezioni di birra all’interno di un supermercato cittadino ed è stato denunciato dalla Polizia.

L’uomo, però, era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per un furto commesso qualche giorno prima.

Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato dagli agenti nei pressi della sua abitazione e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

– Claudia Monaco –