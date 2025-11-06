Sorpreso a rubare 2 quintali di pigne ad Eboli. Denunciato imprenditore di Capaccio
Ad Eboli è stato fermato e denunciato un 50enne di Capaccio, noto imprenditore agricolo, mentre rubava delle pigne per prendere i frutti.
L’accaduto è avvenuto in viale delle Olimpiadi, nei pressi del Palasele.
L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale coordinati dal Tenente Damiano Iula mentre con una attrezzatura professionale raccoglieva le pigne dagli alberi.
Sequestrati oltre due quintali di strobili, le attrezzature e un furgone.
L’uomo, dopo essere stato fermato su disposizione del magistrato di turno, è stato rimesso in libertà e denunciato con l’accusa di furto aggravato.