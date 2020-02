Sorpreso a cedere cocaina a Capaccio Paestum. Arrestato 27enne marocchino

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne pregiudicato di nazionalità marocchina.

L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un professionista del posto, in località Ponte Barizzo.

In seguito sono state scoperte altre dosi di droga e un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento degli ovuli, due cellulari e circa 750 euro in contanti.

Il 27enne è stato portato presso il carcere di Fuorni.

– Claudia Monaco –