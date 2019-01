Sorpresi a lanciare sassi contro le auto in transito. Denunciati quattro minorenni ad Eboli

Quattro minorenni, tra i 14 e i 16 anni, sono stati denunciati ad Eboli perchè nel rione Casarsa sono stati sorpresi a lanciare sassi contro le auto in transito. Come riporta il quotidiano “La Città di Salerno“, un fascicolo penale su di loro è stato già inviato al Tribunale per i minori.

Tutto è nato da una serie di segnalazioni giunte nei giorni scorsi al Comando di Polizia Locale di Eboli. Così i caschi bianchi, nel corso di un servizio di appostamento, sono riusciti, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, a scovare i quattro minorenni che, nascosti tra i cespugli, lanciavano pietre contro le auto di passaggio.

Uno di loro è stato fermato, mentre gli altri sono fuggiti. Ma il complice fermato ha rivelato i nomi degli altri tre che così sono stati identificati.

Uno degli automobilisti vittima dello sciocco gioco sulla Statale delle Calabrie si è ritrovato il parabrezza rotto, mentre altri hanno avuto danni alla carrozzeria delle auto.

