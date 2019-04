Sorpresa in auto a Padula con la cocaina nascosta nella biancheria intima. Arrestata 30enne cilentana

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato una 30enne cilentana incensurata per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo hanno effettuato un controllo in via Nazionale a Padula una citycar con a bordo la giovane che si è mostrata innervosita. La 30enne, inoltre, insisteva nel voler andare via poiché in regola con i documenti di guida ed assicurativi.

Dopo la decisione dei militari di effettuare la perquisizione dell’auto, la ragazza ha consegnato spontaneamente due involucri racchiusi nel nastro adesivo che nascondeva all’interno della biancheria intima. Gli involucri contenevano numerose dosi già confezionate di cocaina per un peso di 20 grammi circa.

I Carabinieri hanno sequestrato, inoltre, un bilancino di precisione e circa 100 euro in contanti.

La ragazza è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

– Claudia Monaco –