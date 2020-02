Soppressione team controlli Agenzia delle Entrate.La UIL:”Danni agli utenti del comprensorio valdianese”

Il coordinatore provinciale UIL Agenzia delle Entrate, Marco Venetucci, è voluto intervenire sulla chiusura del team controlli delocalizzati di Sala Consilina e di Eboli per fornire alcuni chiarimenti.

“L’atto di soppressione della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Salerno riguarda solo ed esclusivamente i team controlli delle imprese minori di Eboli e Sala Consilina – afferma in una nota stampa -, e non l’Ufficio Territoriale di Sala Consilina che continuerà regolarmente ad erogare tutti i servizi fiscali. La decisione di sopprimere i team controlli di Eboli e di Sala Consilina è stata pensata e messa in pratica dalla Direzione Provinciale di Salerno, in breve tempo, in sostanza dalla convocazione sindacale al provvedimento di chiusura è trascorsa soltanto una settimana“.

Marci Venetucci ha sottolineato che l’Organizzazione Sindacale, dopo essere venuta a conoscenza delle intenzioni della Direzione Provinciale, ha inviato al Direttore Provinciale una nota con la quale ha fatto presente come quel provvedimento andava “ad esclusivo danno dei contribuenti, degli imprenditori e dei professionisti del Vallo di Diano e del comprensorio di Eboli, in aggiunta al disagio per i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate coinvolti dal provvedimento, esortandolo a trovare soluzioni diverse, facilmente attuabili qualora vi fosse stata volontà reciproca“.

Si sono contestualmente mossi, con strumenti e mezzi diversi, i riferimenti politici della zona e di tutta la provincia di Salerno oltre che l’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina, nella persona del Presidente Ritorto, con il quale il sindacato ha cercato di trovare soluzioni per ridurre i disagi, e che prontamente si è attivato chiedendo e ottenendo incontri ufficiali in Direzione Regionale ed in Direzione Provinciale.

“Tutto ciò non è bastato per mantenere in vita i team delocalizzati – dichiara Venetucci – ma si è riusciti, e non è cosa da poco, a far attivare un servizio di informazione e assistenza per le imprese minori presso l’Ufficio di Sala Consilina, per un giorno a settimana, per la precisione il martedì, che non risolverà il problema, ma che attenuerà di molto l’impatto e i costi che il territorio avrebbe dovuto sostenere“.

– Paola Federico –

