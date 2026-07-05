Sollievo a Contursi Terme. Dopo ore di ricerche ritrovato Salvatore Turco
Sospiro di sollievo a Contursi Terme dove questa mattina è stato ritrovato Salvatore Turco, l’anziano che nella notte tra venerdì e sabato aveva fatto perdere le sue tracce.
Il 90enne è stato ritrovato in stato confusionale nei pressi del Fiume Sele da alcuni volontari dell’Accademia Kronos di Salerno.
Una bella notizia per i familiari e la comunità che da ieri erano in apprensione per le sorti dell’anziano.
Nelle ricerche, oltre ai volontari, sono stati impegnati anche i Carabinieri della Compagnia di Eboli ed i Vigili del Fuoco. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe raccontato di essersi allontanato per una passeggiata nella natura.
È stato elitrasportato al “Ruggi” di Salerno ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.
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