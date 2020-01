Solidarietà Nazionale Salerno raccoglie aiuti alimentari a Battipaglia per le famiglie in difficoltà

Anche durante le festività la solidarietà in provincia di Salerno non si ferma. Dopo le raccolte alimentari effettuate nei giorni scorsi a Roccagloriosa e a San Valentino Torio, questa mattina si è svolta anche a Battipaglia un’altra iniziativa benefica da parte dei volontari di Solidarietà Nazionale Salerno.

Grazie alla collaborazione di un locale supermercato ed alla spontanea generosità dei cittadini i volontari hanno provveduto a raccogliere una grande quantità di generi alimentari che saranno tempestivamente distribuiti alle famiglie italiane in difficoltà residenti nei paesi limitrofi.

“Solidarietà Nazionale Salerno, come sempre, – fa sapere il responsabile regionale Vincenzo Baffa – è vicina alle persone indigenti abbandonate dalle istituzioni e non mancherà di intervenire anche in futuro nei confronti dei connazionali bisognosi in tutto il territorio provinciale”.

– Chiara Di Miele –