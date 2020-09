Solidarietà al Libano. Benemerenza alla Caritas Salernitana dal Patriarca di Antiochia dei Siri

Il Patriarca di Antiochia dei Siri, Sua Beatitudine Ignace Youssef III Younan, in segno di apprezzamento per la solidarietà espressa dalla Caritas Diocesana di Salerno, ha voluto inviare a don Marco Russo un attestato di benemerenza per quanto profuso a favore del Libano.

Il Patriarca Younan già lo scorso settembre, visitando il Reggimento Cavalleggeri Guide di rientro dalla Missione di Pace in Libano, aveva incontrato l’Arcivescovo Metropolita Primate, S.E. Andrea Bellandi, attestandogli la stima e la gratitudine per la continuità data al progetto di sostegno al Libano in atto già dal 2015.

Un ulteriore segno di apprezzamento per la sensibilità della Diocesi guidata dall’Arcivescovo Bellandi e per la sua efficace collaborazione con la Missione di Pace UNIFIL in Libano.

– Chiara Di Miele –