Società di servizi pubblicitari di Maratea evade il Fisco per due anni.Nei guai il rappresentante legale

La Guardia di Finanza di Maratea ha individuato e sottoposto a verifica una società di capitali operante nel settore dei servizi pubblicitari, che per due anni consecutivi non ha dichiarato al fisco i profitti prodotti.

L’entità delle imposte evase accertate dai finanzieri ha determinato il superamento delle soglie di punibilità previste dalla normativa penale in vigore e, in particolare, la configurabilità in capo al rappresentante legale del soggetto giuridico del delitto di omessa presentazione della dichiarazione che prevede, a titolo di pena, la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Il rappresentante dovrà rispondere dell’occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, anch’esso sanzionato penalmente con pene che vanno fino ai sei anni di reclusione.

Ad effettuare la ricostruzione dei redditi della società sono intervenuti i finanzieri della Tenenza di Maratea che, nell’ambito degli ordinari servizi mirati al controllo economico del territorio, hanno controllato un automezzo destinato a promuovere attività turistico-ricettive della cittadina tirrenica.

– Chiara Di Miele –