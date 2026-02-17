Secondo quanto ricostruito dal Nucleo Beni e servizi della Guardia di Finanza e dall’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) una società con sede a Battipaglia avrebbe acquistato e rivenduto biglietti per eventi e concerti ad una tariffa maggiorata, applicando quindi rincari sistematici.

L’attività investigativa si è concentrata negli anni tra il 2021 e il 2024, periodo in cui la società avrebbe incassato illecitamente oltre 1,6 milioni di euro. Sarebbero stati 89 gli eventi il cui ticket era venduto con una maggiorazione di 95 euro su una piattaforma online già nota per i rincari dei prezzi.

La società battipagliese è stata ritenuta responsabile dell’ideazione attiva e consapevole del raggiro, perciò è stata sanzionata per 4 milioni di euro.