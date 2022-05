“Social, giovani e pandemia”. Domani la Banca Monte Pruno a Potenza per la presentazione dell’indagine

Con lo scopo, così come ha detto il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di Potenza Vincenzo Giuliano, di “dar voce a coloro che non si sentono ascoltati”, la Banca Monte Pruno ha patrocinato la nuova indagine, promossa dallo stesso Garante con testi del sociologo del Servizio per le Dipendenze Patologiche dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza Giulio Pica e della sociologa e criminologa Myriam Russo, dal titolo “Social, Giovani e Pandemia”.

All’interno della ricerca, patrocinata oltre che dalla Banca Monte Pruno anche dal Comune di Marsicovetere, sono stati trattati argomenti come l’evoluzione digitale, Covid-19, bullismo e cyberbullismo, sfide social e dipendenze.

Il testo sarà presentato ai ragazzi del Liceo “Galileo Galilei” di Potenza domani, mercoledì 18 maggio, alle ore 10.30 nell’Aula Magna del Liceo.

Parteciperanno all’importante incontro la Dirigente del Liceo Scientifico Lucia Girolamo, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, la consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi, il difensore civico di Basilicata Antonia Fiordelisi, il presidente del CO.RE.COM di Basilicata Antonio Donato Marra e il presidente A.I.A.R.T. Loredana Albano. Modererà i lavori la giornalista Eva Bonitatibus e seguirà un dibattito con i ragazzi presenti.

L’evento si concluderà con l’intervento del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.