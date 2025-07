“NEXI Sistema sicuro, è stata richiesta un’autorizzazione di pagamento di 950 euro“. E’ questo il testo dei numerosi sms truffa che stanno arrivando di recente su tanti smartphone di ignari cittadini.

La “truffa Nexi” consiste in tentativi di smishing che imitano i canali di comunicazione della PayTech per i pagamenti digitali con lo scopo di indurre le persone a fornire dati sensibili o eseguire azioni che mettono a rischio la loro sicurezza finanziaria.

I truffatori inviano messaggi che sembrano provenire da Nexi, richiedendo l‘inserimento di dati personali o codici OTP su siti web fraudolenti che imitano quelli ufficiali oppure invitando a chiamare un numero telefonico indicato nel messaggio di testo. A quel punto i pirati informatici possono entrare nel dispositivo e addirittura sottrarre denaro.

Sembrano sms credibili ad una prima lettura, ma spesso presentano errori grammaticali e testi non formattati.

Per evitare di cadere nel tranello non bisogna cliccare il link che si riceve e non chiamare il numero di telefono indicato. Se malauguratamente si dovesse cliccare sui link o telefonare ed entrare nel vortice della truffa è necessario avvertire subito la Polizia Postale.

Altra truffa simile, che sfrutta sempre gli sms, è quella relativa all’avviso di mancata consegna di un pacco da parte di Poste Italiane. In questo caso i malintenzionati invitano a confermare i dati e a versare il contributo del servizio cliccando su un link che dirotta su siti non realmente appartenenti a Poste Italiane. Dietro il messaggio si nasconde una truffa per rubare dati sensibili e l’utente viene reindirizzato ad una pagina che richiede i dettagli della carta di credito.