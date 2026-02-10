Smaltisce illecitamente rifiuti speciali a Capaccio. Denunciato imprenditore
Prosegue l’attività di contrasto dei militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum e del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos nell’azione di contrasto degli illeciti ambientali.
Un noto imprenditore smaltiva illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare inerti di origine edilizia, rifiuti plastici, fanghi, terre di scavo in un appezzamento di terreno di sua proprietà a Capaccio.
In questo modo aveva trasformato un fondo agricolo di circa 4000 metri quadri in una vera e propria discarica di rifiuti.
I militari dopo gli accertamenti di rito ed alla identificazione dell’imprenditore, del direttore dei lavori e del titolare dell’impresa, hanno proceduto al sequestro e alla denuncia dei responsabili.