Smaltimento illecito di rifiuti. Scoperto nel Cilento un cantiere navale privo di autorizzazioni

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno scoperto oltre 400 tonnellate di rifiuti industriali ed urbani smaltiti illegalmente.

Nell’area del Cilento è stato rilevato un cantiere navale dedito all’attività di riparazione e verniciatura di natanti privo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Un’impresa edile, inoltre, è responsabile di aver abbandonato in un fondo agricolo i rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto e miscele bituminose.

Nell’area dell’Irno, invece, è stata scoperta un’impresa operante nel settore della ricostruzione di pneumatici che scaricava, in assenza di autorizzazione, i reflui industriali nella fognatura comunale ed eseguiva attività di verniciatura in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Gli accertamenti dei militari hanno riguardato anche un’impresa edile ritenuta responsabile di aver avviato al recupero oltre 400 tonnellate di rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione utilizzando falsi certificati di analisi.

Sotto la lente del NOE anche depuratori e siti di stoccaggio del territorio provinciale.

Nell’ultimo mese sono state denunciate 17 persone responsabili a vario titolo di plurime violazioni in materia ambientale.

– Claudia Monaco –