Continuano le verifiche ambientali nei territori del comune di Capaccio Paestum grazie all’azione congiunta del Comando di Polizia Locale, del personale del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS e dei funzionari regionali, coordinati dal Comandante Clelia Saviano.

Nel corso dei controlli, le autorità hanno scoperto che il titolare di una rinomata azienda zootecnica con oltre 300 capi di bestiame stava smaltendo illegalmente da tempo i reflui e i fanghi provenienti dai locali della sala mungitura e di refrigerazione del latte.

Infatti, grazie all’utilizzo della fluoresceina, gli agenti hanno documentato come le acque reflue e i fanghi venissero convogliati in un sistema di condotte sotterranee, che dopo averle sversate in una piccola vasca posta in un locale al di sotto della sala di mungitura., tramite una pompa sommersa le smaltiva sulla pavimentazione della sala di attesa del bestiame per poi farli ruscellare e farli confluire in un pozzetto collegato a una vasca di stoccaggio degli effluenti zootecnici, da cui venivano prelevati e illecitamente smaltiti sui terreni agricoli aziendali.

A seguito degli accertamenti, le autorità hanno intimato l’immediata interruzione dell’attività illecita e hanno denunciato il titolare dell’azienda per smaltimento illegale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e non essere in grado di dimostrare come fossero state smaltite altre tipologie di rifiuti per mancata documentazione.