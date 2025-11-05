Smaltimento e abbandono illecito di rifiuti in un’azienda bufalina a Capaccio. Denunciato il titolare
La Polizia Locale di Capaccio Paestum, guidata dal Tenente Clelia Saviano, con il supporto delle Guardie Giurate Ambientali “Accademia Kronos APS” di Salerno, dopo un accurato controllo di una azienda zootecnica bufalina, hanno accertato lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi sul terreno e anche l’abbandono di macchinari obsoleti ed arrugginiti, parti meccaniche di motori agricoli e teli contenenti cordame plastico per uso agricolo.
Questo ha provocato la contaminazione del terreno.
Il titolare dell’azienda è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.
Le indagini ambientali hanno esclusivamente funzioni che servono a rilevare la presenza di contaminazioni del suolo, delle acque e dell’atmosfera. I controlli continueranno costantemente nei prossimi giorni.