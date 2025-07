La Fondazione Angelo Vassallo ha avviato una raccolta firme pubblica e ha inviato una formale richiesta agli enti competenti per intitolare l’Aeroporto “Costa d’Amalfi” alla memoria di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, simbolo di legalità, sostenibilità e impegno civico, assassinato nel 2010.

“Questa iniziativa nasce da un percorso lungo e coerente, che affonda le sue radici in un atto concreto e lungimirante. Già nel 1998, con la Delibera n. 24 del 28 febbraio 1998, il Comune di Pollica, su iniziativa dello stesso Angelo Vassallo, auspicava un ruolo attivo nella costituzione del consorzio aeroportuale, dimostrando una visione strategica per lo sviluppo del territorio e la sua apertura al mondo. Vassallo fu tra i pochi sindaci del Sud a credere fin da allora nel potenziale dell’aeroporto di Pontecagnano, oggi conosciuto come ‘Costa d’Amalfi’ – affermano dalla Fondazione – L’Aeroporto si trova in una posizione strategica e simbolica, al crocevia tra la Costiera Amalfitana, il Cilento, il Vallo di Diano, la Basilicata e la Calabria, ed è destinato a diventare uno snodo cruciale per lo sviluppo e la connessione del Mezzogiorno con il resto dell’Italia e con il mondo. Per questo motivo rappresenta il luogo ideale per rilanciare un messaggio positivo di speranza, legalità e futuro”.

“Intitolare l’Aeroporto ‘Costa d’Amalfi’ ad Angelo Vassallo non è soltanto un atto di memoria – ha dichiarato Dario Vassallo, Presidente della Fondazione e fratello di Angelo – ma un segnale concreto che ci riporta a una visione che lui aveva già nel 1998. Oggi quell’idea si ripresenta con forza: un aeroporto che non sia solo scalo turistico, ma presidio di valori. Dedicare questo luogo ad Angelo significa legarlo per sempre alla sua visione di Sud aperto, responsabile, connesso, capace di parlare all’Italia e all’Europa. L’intitolazione sarebbe un gesto di coerenza storica e una testimonianza internazionale dell’impegno di Angelo per il territorio, per la legalità e per lo sviluppo sostenibile”.

La Fondazione ha inviato formale richiesta a GESAC S.p.A., Regione Campania e Consiglio regionale della Campania affinché venga avviato l’iter istituzionale per l’intitolazione ufficiale. La petizione è disponibile su Change.org.