Per la prima volta nella storia dell’azienda Autolinee Curcio una donna è stata assunta come conducente di autobus.

Si tratta di Silvana Somma, di Teggiano, con 20 anni di esperienza nel settore, che ha deciso di lasciare la città di Torino, dove ha vissuto per un lungo periodo, per tornare nel suo paese natale e portare avanti il suo lavoro dei sogni. E’ una donna coraggiosa e determinata che ha sempre amato guidare.

Dopo aver lavorato per anni in città, ha deciso di tornare alle sue radici e di portare la sua esperienza e la sua passione per il suo lavoro dove è cresciuta. Una proposta ben accettata da Autolinee Curcio che, alla ricezione del curriculum, ha immediatamente aperto le proprie porte facendo tesoro dell’esperienza di Silvana, la quale non potrebbe essere altro “che un valore aggiunto per la nostra azienda” come ha sottolineato l’Amministratore Delegato Giuseppe Curcio.

La storia di Silvana è un esempio di come le donne possano superare gli stereotipi e seguire le loro passioni, anche in settori tradizionalmente maschili, soprattutto nelle aree interne come quelle del Vallo di Diano dove la presenza delle donne alla guida di mezzi pesanti è ancora pressoché assente. Speriamo che la sua storia possa ispirare altre donne a seguire le loro aspirazioni senza timore.

La presenza di Silvana sull’autobus, come ribadito da Curcio, sarà una ricchezza per la comunità, che potrà beneficiare della sua esperienza e della sua cordialità, nonché della sua precisione e attenzione. Inoltre, la sua assunzione rappresenta un importante passo avanti per l’azienda di autolinee, che si impegna a offrire un servizio di qualità e a valorizzare il talento.

Ai nostri microfoni le parole dell’Amministratore Giuseppe Curcio e di Silvana Somma.