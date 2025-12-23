Approvata in pieno la richiesta della federazione Ugl Salute per l’incardinamento a tempo pieno degli addetti al servizio di prevenzione protezione (Aspp) nel Servizio di prevenzione e protezione dell’Asl Salerno.

Soddisfatto il sindacato per l’approvazione di una richiesta avanzata da tempo all’Asl Salerno, rivolta sia al Direttore generale Gennaro Sosto, sia al Direttore del servizio di Prevenzione e Protezione Luigi Miranda.

“Si tratta di un risultato importante – dichiarano il segretario regionale Ugl Campania Gerardo Marino e il segretario provinciale dell’Ugl Salute di Salerno Luigi Marino – frutto di un lavoro costante del coordinamento dell’Ugl Salute di Salerno ed in particolare del dottore Romeo Marciano, specialista nella sicurezza sul lavoro e di numerose sollecitazioni che finalmente hanno trovato un concreto riscontro da parte dell’Azienda”.

L’incardinamento a tempo pieno degli addetti al servizio di prevenzione protezione consentirà di rafforzare in maniera significativa l’impegno sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, garantendo una presenza stabile e continuativa del personale dedicato in tutte le macrostrutture aziendali.

“Questa scelta organizzativa – proseguono i sindacalisti dell’Ugl – permetterà una maggiore attenzione e un controllo più efficace delle condizioni di lavoro all’interno di tutte le strutture dell’Asl di Salerno, contribuendo a prevenire i rischi e a migliorare complessivamente i livelli di sicurezza per i lavoratori e per l’utenza”.

L’Ugl Salute ribadisce il proprio impegno nel continuare a vigilare affinché la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro restino una priorità assoluta, auspicando che questo provvedimento rappresenti un modello virtuoso di organizzazione e prevenzione.