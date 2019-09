Sicurezza sul lavoro. Definizione e applicazione

Dal punto di vista giuridico per “sicurezza sul lavoro” si intendono le attività volte a garantire misure di prevenzione e protezione, adottate dal datore di lavoro e dai lavoratori stessi. Nel nostro Paese, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentare dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, conosciuto anche con il nome di “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”.

Tutte le procedure e le misure da adottare al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono state oggetto di una costante evoluzione, alla quale hanno contribuito sia gli apporti di diverse e variegate fonti, sia gli sviluppi giurisprudenziali.

Il graduale e continuo accrescimento delle tutele ha avuto come approdo una protezione che ormai ricomprende a pieno titolo non solo la dimensione della tutela della salute fisica del lavoratore, ma anche diversi ed ulteriori aspetti inerenti la sfera psichica e i valori della persona.

La legge ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai lavoratori, ai collaboratori esterni (es. subcontraenti) e a quanti si trovano, anche occasionalmente, all’interno dei luoghi di lavoro. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore da possibili danni alla salute quali gli infortuni e le malattie professionali, nonché la popolazione generale e l’ambiente.

Per la maggior parte delle realtà lavorative vale la convinzione che la buona pratica quotidiana e la presenza di lavoratori altamente qualificati sia sufficiente a garantire il mantenimento nel tempo del capitale umano.

Investire nello sviluppo del capitale umano da parte di un’azienda vuol dire sposare appieno il concetto di formazione continua o Lifelong Learning. Quando si parla di formazione continua, più che riguardare l’accumulo inevitabile di nozioni specifiche nel corso della vita, si indica alla formazione sul lavoro e quindi alla riqualificazione professionale e all’attività di aggiornamento del lavoratore, attraverso il ritorno continuo all’apprendimento.

SA.GEST si pone come partner specialistico di committenti dei settori oil&gas, civile ed industriale, energetico ed è in grado oggi di far fronte alle diverse necessità del cliente, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, garantendo i massimi standard qualitativi, offrendo soluzioni complete dalla fase di sviluppo del progetto alla sua conclusione attraverso consolidate tecniche di project management e alle risorse umane interne, ognuna delle quali specializzata nel proprio ramo di attività.

La continua volontà e la perseveranza nel garantire qualità e performance elevata (www.sagest.org/enisafetyaward2019) , consentono di coniugare valori etici e professionali con obiettivi tecnici e gestionali ad ogni livello d’azienda, dalla dirigenza manageriale al singolo lavoratore. In quest’ottica l’impiego di modello di gestione integrata della qualità, della sicurezza e degli aspetti ambientali consente di tutelare il patrimonio aziendale, anche attraverso un’attenta gestione aziendale tecnica, economica e finanziaria.

