Sicurezza stradale. La Provincia consegna lavori di sistemazione della S.P.83 a Ogliastro Cilento

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Alcuni sono previsti S.P. 83, nel comune di Ogliastro Cilento.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – vengono consegnati in queste ore. A Ogliastro Cilento verranno eseguiti lavori di sistemazione di un tratto di strada fortemente disconnesso al km 1+800“.

I lavori sono coordinati dal Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – conclude Strianese – ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità“.

– Chiara Di Miele –