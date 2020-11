Sicurezza stradale. Al via a Pisciotta lavori di ripristino e risanamento sulla SR ex SS 447

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale, in particolare sulla SR ex SS 447 nel comune di Pisciotta per un totale di 51.517,26 euro.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – iniziano in queste ore, nel tratto che va dal km 22+000 al km 24+900. Sono lavori di ripristino di un parapetto ammalorato, risanamento del manto bituminoso in tratti saltuari e rifacimento della segnaletica orizzontale“.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno.

– Paola Federico –