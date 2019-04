Sicurezza stradale. A Sapri un’ordinanza della Polizia Municipale regolamenta i cartelli pubblicitari

La sicurezza stradale e il decoro paesaggistico sono i punti fondamentali dell’ordinanza emessa dal Comando della Polizia Municipale di Sapri in merito alla rimozione della cartellonistica e della segnaletica pubblicitaria presente lungo le strade della cittadina.

Una disposizione prodotta dal Responsabile della Polizia Municipale, il Capitano Antonio Pompeo Abbadessa, su richiesta dell’Amministrazione comunale saprese di effettuare un censimento di tutti gli impianti pubblicitari e di segnaletica direzionale che necessitano delle regolari autorizzazioni.

L’indagine che condurrà la Polizia Municipale riguarderà tutte le insegne pubblicitarie che presentano dimensioni diverse tra loro che siano state collocate senza tener conto delle prescrizioni del Codice della Strada oppure su strutture fatiscenti. L’ordinanza prevede una rimozione immediata della segnaletica pubblicitaria ad opera dell’interessato o sarà il Comune a provvedere, comunicando l’avvenuta operazione all’interessato e l’addebito del costo sostenuto. Successivamente i proprietari potranno ritirare gli impianti entro trenta giorni dalla loro rimozione presso il deposito comunale sito in via Gioia.

“L’ordinanza emessa dal Comando di Polizia Municipale è necessaria per la tutela dell’automobilista che potrebbe confondersi nel caso ci siano cartelloni pubblicitari non in regola con le norme previste in materia – ha dichiarato il Capitano Abbadessa – Abbiamo già effettuato la rimozione di tutta la segnaletica che ha subìto danni a causa dell’aeromoto che lo scorso mese colpì Sapri. Quest’operazione verrà effettuata nei mesi che precedono la stagione estiva e l’arrivo dei turisti”.

– Maria Emilia Cobucci –