In arrivo un nuovo scuolabus elettrico a Sant’Arsenio.

Ieri mattina, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si è svolta la presentazione ufficiale dei nuovi scuolabus elettrici Iveco Daily, mezzi di ultima generazione che uniscono sicurezza, comfort e rispetto per l’ambiente.

In rappresentanza del Comune di Sant’Arsenio erano presenti la consigliera comunale Annamaria Mazzariello e il consigliere comunale Gianluca Baccellieri.

A breve anche il Comune di Sant’Arsenio riceverà il proprio scuolabus elettrico, completo di stazione di ricarica, nell’ambito del programma regionale di rinnovo del parco mezzi scolastici.

Ogni veicolo, del valore di 207.000 euro, è dotato delle più moderne tecnologie per garantire massima sicurezza ai bambini e agli accompagnatori, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale grazie alla propulsione completamente elettrica.

Un investimento importante per il futuro dei nostri ragazzi e per una scuola sempre più moderna, efficiente e sostenibile, che conferma l’impegno del Comune di Sant’Arsenio a favore dell’ambiente e della comunità.